Capodanno in musica, "trenini e focolai Covid". Chi accusa Mediaset: un caso clamoroso

01 gennaio 2022 a

a

a

L'immancabile accusa di "potenziale focolaio Covid" travolge Capodanno in musica, lo show di Canale 5 condotto da Federica Panicucci dal palco del teatro Petruzzelli di Bari. Polemiche social che sfiorano anche L'anno che verrà, guidato da Amadeus su Rai sempre in diretta ma dalle Acciaierie di Terni.

"Vaffa" ai Maneskin, Amadeus sconvolto blocca i Cugini di campagna: "Siete fuori di testa?" | Video

"Voglio sapere quante contravvenzioni verranno elevate stanotte ai ristoratori che hanno permesso gli stessi trenini che Mediaset ha mandato in onda a Capodanno in musica. Poi domattina rinizieranno a processare i No Vax per i nuovi focolai!", scrive su Twitter il giornalista Giorgio La Porta, ex portavoce presso la Presidenza della Camera e attualmente assistente parlamentare all'Europarlamento tra Strasburgo e Bruxelles.





Molti i commenti, discordanti. "Vaccinati, Green pass, forse anche tamponi poi tutti in mascherina. Nemmeno cosi ci arrivate", gli risponde polemica una signora. "Ma non erano vietate le feste?", chiede un utente, mentre un altro fa notare: "A parte le contravvenzioni è il grave messaggio che ne deriva. Abbiamo appena detto che Green pass e vaccino non sono sufficienti per evitare il contagio, gli stadi tornano al 50% all'aperto e si permette un assembramento del genere?".

"A Mediaset erano tutti col Green pass, quindi erano a posto", sottolinea un'altra utente, mentre c'è chi ricorda che "il trenino è stato fatto dalle sole maschere che lavoravano al Teatro e non dal pubblico". Il tema, però divide come sempre in questi mesi: "Hanno la mascherina e la tirano giù per baciarsi, capienza piena e nessun distanziamento", "Buon vaccino a voi tutti", "Capodanno di untori..... domani contagi a palla", "E noi senza feste in piazza".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.