Capodanno in musica, Federica Panicucci sconvolgente: vestito corto e gambe in mostra, delirio su Mediaset

Non ha vinto la sfida degli ascolti, ma Federica Panicucci si è di certo aggiudicata la palma della più sexy ed elegante diva del Capodanno in tv italiano. Capodanno in musica, andato in onda su Canale 5 dalla inedita (e apprezzatissima) location del Teatro Petruzzelli di Bari, ha raccolto 3.055.000 spettatori, per il 16,7 per cento di share. Il diretto rivale L'anno che verrà, condotto come da tradizione da Amadeus su Rai1 (dalla altrettanto inedita, e significativa location delle Acciaierie di Terni) ha praticamente doppiato il risultato di Mediaset, con 6.453.000 di telespettatori e lo share del 33,3%.

Praticamente, un italiano su tre che aveva il televisore acceso era sintonizzato sul suo show. In grande risultato, sicuramente favorito anche dalle congiunture infauste legate al Covid, che ancora una volta, per il secondo anno consecutivo, ha di fatto obbligato alla serrata le discoteche e i locali notturni oltre che la maggior parte di ristoranti.

Briciole, come prevedibile, alle alternative dei palinsesti anche se un classico per bambini come Gli Aristogatti, su Rai2, mette a segno un sorprendente 7,8% di share con 1.594.000 spettatori complessivi, o stesso risultato dell'altra proposta Rai, sul terzo canale, Il meglio del 44mo Festival del Circo di Montecarlo, altro classico del 31 dicembre che ha intrattenuto 1.585.000 spettatori (sempre il 7.8% di share). La Panicucci si potrà consolare con la valanga di complimenti per la mise da gran sera, con video e foto che continuano a rimbalzare sui social dalla prima serata di venerdì.

