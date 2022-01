Storie italiane, Leopoldo Mastelloni parla? Occhio a Enrico Silvestrin: uno "scivolone" in diretta

04 gennaio 2022 a

Scontro tra Leopoldo Mastelloni ed Enrico Silvestrin a Storie italiane, il programma del daytime di Rai1 che anche oggi si è schierato dalla parte dei più deboli. Andiamo per gradi. E' stata molto apprezzata dal web la reazione (educata e pacata) di Eleonora Daniele nei confronti di alcune parole sconclusionate di Enrico Silvestrin - secondo il quale una persona di spettacolo non potrebbe abbassarsi a fare lavori (secondo lui) diversi, che definisce addirittura minori. Il motivo? Secondo l'attore un famoso non può potrebbe fare altro.

Tra gli ospiti in studio su Rai 1 ci sono Maurizio Ferrini e Leopoldo Mastelloni, che hanno reagito male alle dichiarazioni di Silvestrin: il suo sembrerebbe uno sfogo senza alcun tipo di logica, una considerazione superficiale visto che fare il barista o il cassiere in supermercato è comunque un lavoro dignitoso. E la Daniele, nel corso della trasmissione, l'ha sottolineato più volte. Silvestrin, però, ha dichiarato che un personaggio famoso - in quel caso - sarebbe riconosciuto e cadrebbe in depressione.

Ma questa sua affermazione non ha nulla a che fare con quello che si argomenta in studio. La reazione più violenta, forse, è di Leopoldo Mastelloni che ha inveito contro Silvestrin. Mastelloni, infatti, dopo un'onorata carriera a teatro nei momenti di difficoltà si è ritrovato a fare mille lavori di altro tipo senza mai verognarsene. Ogni tipo di lavoro ha dignità. Perché il lavoro nobilita l'uomo (in ogni sua forma). Ma forse questo dettaglio sfugge a Silvestrin.

