Storie italiane, Eleonora Daniele commossa in diretta: "Devo darvi una bellissima notizia"

Sempre sul pezzo, come si dice in gergo. Così, Eleonora Daniele legge un'agenzia e gioisce. "Alex Zanardi è tornato a casa, Natale in famiglia. A rendere nota questa bellissima notizia è stata la moglie", dice la conduttrice di Rai1. “Oggi chiudiamo quindi con questa bella notizia”. Applauso degli ospiti in studio di Storie italiane e grande commozione.

Nel corso della puntata, poi, arriva Salvo Sottile (che conduce I Fatti vostri). “E’ qui perché Rai2 non ha trasmesso I Fatti Vostri. Sono felice di averlo avuto con noi oggi perché non è andato in onda”, dice la Daniele.

Questa settimana, nel numero in edicola di DiPiù, la copertina viene dedicata ad Eleonora Daniele che è diventata mamma di Carlotta nel maggio 2020. Per la Daniele è un momento d'oro dal punto di vista televisivo e non solo: il suo libro, dedicato al fratello scomparso (si chiamava Luigi) sta andando a ruba. Una storia d'amore - s'intitola Quando ti guardo negli occhi - che viene raccontata grazie a un lavoro editoriale scritto con la mano sul cuore. La Daniele, da quasi 20 anni in Rai, si occupa sempre con la sua sensibilità di storie difficili ponendosi dalla parte degli indifesi o delle vittime di ogni tipo di violenza. Ed è per questo motivo che Storie italiane è diventata una trasmissione di riferimento nel panorama televisivo di questi ultimi anni.



