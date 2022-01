L'aria che tira, Vittorio Feltri umilia l'ex M5s in diretta tv: "Sa che preservativi uso?", tutto da godere

11 gennaio 2022 a

a

a

Protagonista come sempre, a L'Aria che tira, è stato Vittorio Feltri che è tornato a parlare di pandemia. "Non ho niente contro chi non si vaccina, però lo sottoporrei obbligatoriamente ad una cura psichiatrica”. Così Feltri, ospite in collegamento nel talk in onda su La7 e condotto da Myrta Merlino, rivolto al deputato sardo Pino Cabras, ex Movimento 5 Stelle e oggi al Gruppo Misto. “Ho sentito dire a Feltri una cosa da sovietico, cioè che i dissenzienti andrebbero trattati psichiatricamente. Guardi a sé stesso, perché mi sembra in condizioni abbastanza penose”, aveva offeso così Cabras il fondatore di Libero.

Myrta Merlino aveva anche fatto a Cabras la domanda: “Lei è vaccinato?”, ricevendo un’altra domanda: “Lei che tipo di anticoncezionali usa?”. E poi dopo l'imbarazzo in studio, aveva continuato a dire: "Ci sono dei libri di Stefano Rodotà, il padre della privacy in Italia, sul rapporto tra sanità e privacy. È un tema importantissimo per migliaia di cittadini che in questo momento vedono i propri dati sanitari regalati all’Agenzia dell’Entrate, e domani a chissà chi”, secondo Cabras.

Feltri, chiamato in causa dalla Merlino sulle parole di Cabras, ha poi spiegato che “no green pass è assimilabile a no vax". E poi rivolto a Cabras ha detto: "Se vuole sapere, le dico la marca dei preservativi che uso”, provocando grandi risate in studio.

