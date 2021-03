Non è l'Arena, Vittorio Feltri contro Massimo Giletti: “Parla in tv così, un vero signore”, il dettaglio che non sfugge

07 marzo 2021 a

Vittorio Feltri ha un conto aperto con Massimo Giletti, il conduttore di Non è l’Arena. La puntata di domenica 7 marzo della trasmissione in onda su La7 si è aperta con il tema caldissimo dei vaccini, definiti una vera e propria guerra: il conduttore si è avvalso di vari pareri, anche in contrasto tra loro, rappresentati da Nino Cartabellotta, Pierpaolo Sileri e Gianluigi Paragone.

Feltri però ha messo nel mirino Giletti per un motivo apparentemente molto più futile dei vaccini: “Parla in tv con le mani in tasca. Un vero signore”. E “un vero signore” potrebbe essere il nome di una nuova rubrica, dato che la stessa espressione il direttore l’aveva usata anche la scorsa settimana, ovviamente sempre in riferimento al padrone di casa di Non è l’Arena.

“Giletti tanto per cambiare aggredisce i suoi ospiti. Un vero signore”, aveva twittato Feltri in occasione dello scontro tra il conduttore e Matteo Bassetti, accusato di fare politica. Il virologo aveva addirittura minacciato di abbandonare lo studio, salvo poi ripensarci e rimanere, pur non nascondendo la delusione per il modo in cui era stato trattato da Giletti. Tra l’altro il primo tweet di Feltri era stato seguito da un secondo, sempre domenica scorsa: “Piantala Giletti di urlare come uno straccivendolo. Vergognati”.

