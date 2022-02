Mezz'ora in più, Giuseppe Conte umiliato da Spadafora: "Belloni fatta fuori? Come sono andate le cose"

06 febbraio 2022 a

Vincenzo Spadafora, deputatoM5S ex ministro dello Sport e molto vicino alle posizioni politiche di Luigi di Maio, è stato ospite di Lucia Annunziata a Mezz'ora in più in onda su Rai Tre. Sulla candidatura di Elisabetta Belloni, ha spiegato che "non è stato certo Luigi Di Maio a creare problemi. Basta guardare la successione degli eventi. Salvini il venerdì sera dice che l'indomani stiamo per avere una presidente donna, lì io ho visto un po' una rincorsa di Conte a voler mettere il cappello su questa ipotesi, quindi interviene poco dopo dicendo più o meno la stessa cosa. Dopodiché si intuisce che questo nome potrebbe essere quello della direttrice del Dis, ma da quel momento una raffica di no da Renzi, da una parte di Pd, una parte di FI e Di Maio allora dice 'peccato, forse ci stiamo bruciando un nome che poteva essere quello giusto'".

"Ora, al di là di come la si voglia ricostruire, in sintesi è andata così. Io credo che anche su questo il chiarimento possa essere fatto e archiviato, in modo da pensare alle cose da fare per essere credibili in vista delle elezioni politiche del 2023", spiega ancora Spadafora.

Parole di critica anche all'attuale gestione del Movimento da parte di Conte: "Abbiamo sicuramente un problema di leadership. Conte è arrivato ad agosto, tutti gli abbiamo chiesto di mettere a disposizione l'esperienza, la credibilità e le sue capacità: sono passati diversi mesi, siamo ancora in una fase in cui dobbiamo chiudere l'organizzazione, non siamo stati molto veloci, per la pandemia e gli altri problemi, ma siamo ancora in una fase di gestazione del progetto di Conte. Non c'è un punto di rottura né politico né personale, se non nel fatto che c'è una esigenza forte di andare al progetto politico con cui presentarci nel 2023 su cui ancora non c'è un dibattito, al nostro interno, per dire questa è la nostra linea", conclude Spadafora.

