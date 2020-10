Che Tempo Che Fa, Vincenzo Spadafora commenta la querelle Juve-Napoli: "Non discuto la sentenza, ma..."

25 ottobre 2020 a

Vincenzo Spadafora, ministro dello Sport, è stato ospite di Che Tempo che Fa, condotto da Fabio Fazio ha parlato della chiusura dello sport amatoriale, della Serie A, con il 15% di calciatori positivi e della gara non giocata Juventus-Napoli. “Le scuole calcio possono allenarsi, ma non fare la partita. I ragazzi possono raggiungere i centri sportivi, fare flessioni, correre, allenarsi, ma senza entrare in contatto. I centri sportivi all’aperto sono fruibili, ma all’interno non si potranno praticare sport di contatto. Se i ragazzi vanno lì e fanno attività fisica va bene. Diventa un modo per far sì che i ragazzi non vadano solo nei parchi".

Poi ha parlato del campionato di calcio di Serie A. "Non abbiamo valutato la sospensione. 15% di calciatori positivi? La Serie A si è data un protocollo che non è stato rispettato e quindi, non ha funzionato. In altre discipline ci sono state delle vere e proprie bolle, nel calcio ci sono state bolle discutibili. Juve-Napoli? C’è una sentenza che non discuto, ma che è maturata da una situazione con anomalie”, ha concluso il ministro.

