Domenica In, Mara Venier travolta dal lutto. "Oggi Stefano non c'è": sull'orlo delle lacrime, inizio choc

Grave lutto per la "famiglia" di Domenica In, e Mara Venier inizia la puntata di oggi, domenica 13 febbraio, decisamente con aria malinconica e affranta, La conduttrice non nasconde al pubblico di Rai1 che segue da casa il clima pesante che si respira dietro le quinte del programma: "Stefano Magnanensi è stato colpito da un lutto e oggi non c’è. Ha perso la sua adorata mamma”.



Magnanensi è il maestro d'orchestra della Venier, volto noto e amato anche dal pubblico per la bravura, la verve e la simpatia messe in mostra anche in vari siparietti e fuoriprogramma con Zia Mara. Un pezzo importante di Domenica In, dunque, e non solo un "tassello" del mosaico,



"Ci abbracciamo tutti perché siamo una famiglia da molti anni e ci vogliamo bene", ha spiegato la Venier visibilmente commossa, la voce increspata e gli occhi sull'orlo delle lacrime. Poi però, da grande professionista, ha messo da parte le (brutte) emozioni e ripreso la situazione in mano, come vuole il mondo dello spettacolo. Cercando di recuperare un po' di allegria ed entusiasmo, per quanto possibile, ecco allora l'annuncio di un ospite molto importante, la prossima settimana: in studio arriverà Achille Lauro, visto fino a una settimana fa sul palco del Festival di Sanremo e grande animatore "culturale" dentro e fuori dal teatro Ariston.

