Iva Zanicchi a luci rosse: "Testo troppo forte, lo ho cambiato". Ecco la versione originale della canzone di Sanremo: sconvolgente

14 febbraio 2022 a

a

a

Iva Zanicchi è tornata a parlare della sua canzone presentata al Festival di Sanremo 2022, Voglio amarti. Spiega che in principio aveva un testo licenzioso, ben più a luci rosse rispetto a quello intonato all’Ariston. L’artista, ospite a Storie Italiane - il programma di Eleonora Daniele in onda su Rai 1 -, ha infatti rivelato di aver cambiato un verso troppo esplicito del brano, in accordo con l’autore e con il direttore artistico della kermesse, Amadeus.

Orietta Berti sfacciatissima, come si presenta davanti alla Zanicchi. Toffanin (e Greggio) sconcertati | Video

"Con l’autore abbiamo cambiato due frasi, ed era d’accordo anche Amadeus, perché erano un po’ troppo forti“. La cantante ha poi spiegato quale verso è stato modificato in quanto ritenuto un po’ troppo spinto, secondo quanto ricostruito dalla stessa Iva. “Il vecchio testo diceva: Voglio amarti, nelle braccia, nel sudore, nella carne se mi vuoi. Li era troppo forte, abbiamo cambiato e messo: Nelle braccia, nel calore della pelle, e abbiamo tolto il riferimento alla carne“, ha rivelato ad Eleonora Daniele.

Iva Zanicchi in costume a 82 anni. "Ve le faccio vedere": roba clamorosa a Storie Italiane, a poche ore da Sanremo

Nel 2009, il suo brano in gara – Ti voglio senza amore – era finito sotto i riflettori per alcuni passaggi particolarmente bollenti. E Iva, che anche in quel caso aveva respinto le accuse, ora ammette: “Li sì che era un testo erotico e lì sì che ho sbagliato. Venivo da un repertorio più classico e mi sono presentata così a Sanremo…“, ha ammesso la sempreverde Zanicchi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.