Striscia la Notizia, raptus di Serena Bortone contro Memo Remigi: "Non è un problema mio". E sbatte il tacco a terra

Strani momenti di televisione. Attimi ad alta tensione. A scovarli dopo una segnalazione e a rilanciarli è Striscia la Notizia, il tg satirico di Canale 5, che alla curiosa vicenda dedica un servizio nella puntata in onda giovedì 17 febbraio. Si tratta di quanto accaduto a Oggi è un altro giorno, il programma condotto da Serena Bortone su Rai 1.

In studio ecco Peppino Di Capri insieme Memo Remigi. "L'ospitata volge al termine, ma il buon Memo ha ancora qualcosa da dire. E Serena non la prende serenamente: sbatte il tacco per terra e fa una smorfia di disappunto", spiega la voce fuori campo di Ezio Greggio. E in effetti, la Bortone appare davvero nervosa: il sospetto, avanzato e poi confermato da Striscia, è che Remigi di fatto le abbia fatto saltare la scaletta della puntata.

Infatti Memo Remigi rivela un aneddoto che risale ai tempi in cui lui e la moglie Lucia si erano innamorati grazie a una canzone. E dopo averlo detto, ecco che rivolgendosi a Peppino Di Capri afferma: "Voglio fare un pezzettino con lui". Ovviamente della canzone di cui ha parlato. E la Bortone: "No... va bene, sì facciamolo", sempre più contrariata. E Remigi: "No, se vuoi non lo facciamo". "Non è un problema mio", risponde la Bortone. Risposta piuttosto clamorosa.

Ed ecco che a quel punto la Bortone si libera del copione e declina ogni responsabilità. E ancora, la voce fuori campo di Ezio Greggio: "E invece sì che il problema è tuo: i nostri segnalatori ti hanno sgamato in diretta nazionale. Che Memo ti abbia fatto saltare i remigi, te lo si leggeva in faccia", conclude tagliente.

