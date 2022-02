Arisa, la rivelazione choc mai fatta prima: "È terribile, cosa mi è successo"

19 febbraio 2022 a

“A me è successo di vivere finti amori dove l’altro non provava sentimenti reali. E’ terribile”: Arisa ha fatto questa confessione in un'intervista col settimanale TelePiù. Attualmente la cantante, dopo aver trionfato a Ballando con le Stelle, è impegnata come giudice ne Il Cantante Mascherato, il programma di Milly Carlucci in onda ogni venerdì sera su Rai 1. Insieme a lei in giuria ci sono Flavio Insinna, Caterina Balivo e Francesco Facchinetti. I quattro sembrano molto affiatati.

Per Arisa, integrarsi nel resto del cast della trasmissione sarebbe stato piuttosto stato facile. Quando parla dei suoi colleghi, infatti, l'artista usa solo parole di stima e affetto: "Flavio è divertentissimo. Caterina è un’amica e Francesco un sano folle. Ci divertiamo un sacco”. Fin dal suo arrivo nel programma, Arisa ha dimostrato di avere non poco talento nel riconoscere le voci di chi canta. A tal proposito, ha spiegato: "Io mi baso sulla voce, sulle sonorità, l’ascolto. E, visto che non tutti sono cantanti, la difficoltà è maggiore”.

Qualche tempo fa, prima dell'inizio del programma, Milly Carlucci aveva detto che, secondo lei, Caterina Balivo e Arisa in giuria avrebbero sorpreso tutti grazie alle loro doti da "streghe": "Noi donne abbiamo l’istinto delle streghe…Quindi sono certa che le ‘streghe’ Arisa e Caterina Balivo ci sorprenderanno con le indagini e le valutazioni sull’identità dei concorrenti".

