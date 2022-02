Gf Vip, Arianna David ad alzo zero: "Delia Duran una furba. Entro il 14 marzo...", la profezia

Francesco Fredella 23 febbraio 2022 a

Anche a Mattino 5 con Federica Panicucci si parla del Grande Fratello Vip. E tra gli invitati della puntata di mercoledì 23 febbraio c’erano Biagio D’Anelli e Arianna David, il primo è stato concorrente lampo durante Natale. Poi, dopo il flirt con Miriana Trevisan, è uscito dalla casa del Gf vip. In una clip, che la Panicucci manda in onda, si nota una Delia Duran convinta del fatto che il ritorno di Alex Belli al GF Vip 6 è stata una sorta di manna dal cielo.

Senza dubbio, l'attore ha riportato allegria e serenità - oltre ad uno share abbastanza alto che nell'ultima puntata è arrivato al 23%. Ma Arianna David va giù pesante. E dice: “Quanto è furba Delia…Quanto è furba…Adesso stavo osservando bene queste immagini che avete mandato e lei è di una furbizia". Poi va ancora giù pesante: “Voglio proprio vedere da qua al 14 marzo quante altre ne combinerà…”.

La David, però, è abbastanza presa dalla sua opinione legata al triangolo amoroso tra Soleil, Delia e Alex Belli. “Sono sei mesi che ogni volta si sente dire una cosa diversa…Forse per destabilizzare noi che guardiamo questo teatrino di cui probabilmente siamo pure stufi…”, dice. Non è l'unica a pensarla in questo modo. Eppure quella soap, quel teatrino, secondo molti potrebbe essere stato studiato a tavolino. Una cosa è certa: il Gf vip è arrivato all'ultimo miglio perché il 14 marzo ci sarà la tanto (e attesa) finalissima. Poi calerà il sipario e si spegneranno le telecamere che per sei mesi hanno raccontato uno spaccato di vita dei vipponi.

