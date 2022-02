Antonella Clerici sconvolta, "veramente io ero in linea per...": cosa esce di bocca al concorrente

23 febbraio 2022 a

a

a

Imbarazzo a È sempre mezzogiorno. Nella puntata andata in onda mercoledì 23 febbraio su Rai 1, Antonella Clerici ha come sempre preso le telefonate degli spettatori. Questa volta però è stata diversa: la conduttrice si è ritrovata a parlare con una telespettatrice che aveva sbagliato numero, o meglio, programma. "Veramente io ero in linea per giocare con i Fatti Vostri, perché sono qui?", ha chiesto la signora mentre la Clerici ha tentato di sviare con un sorriso:"Non lo so, adesso chiamo Salvo Sottile e glielo chiedo".

"Ora basta, voglio fare la trasmissione". Antonella Clerici sbrocca in diretta contro la Rai: un caso senza precedenti

Per la conduttrice non è però la prima volta. Spesso accade che il pubblico da casa vuole partecipare al "gioco del porcellino" su I Fatti Vostri in onda su Rai 2 e invece si ritrovano a parlare con È sempre mezzogiorno. Il motivo potrebbe essere del centralino, il numero unico che smista le telefonate per partecipare ai giochi sui programmi In diretta della Rai.

"Ma siamo impazziti? Quando mettere le calze a rete". Caso-Emma Marrone, la fucilata della Clerici

Dato che Clerici e Sottile sono in onda contemporaneamente capita che qualcuno possa fare confusione. E infatti la spiegazione della conduttrice è stata questa: "Il centralino dei giochi della Rai è unico... Dovremmo risolvere questo problema, così come abbiamo risolto il problema del cellulare". A buon intenditor...

"Elisa, Noemi e...". Prego? Sconcertante gaffe di Antonella Clerici: crede che Mahmood sia una donna | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.