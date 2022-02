Barbara d'Urso, il crollo a Pomeriggio Cinque: "Ci ha lasciato stanotte", pesante lutto in studio

25 febbraio 2022 a

a

a

Sul finire della puntata di venerdì 24 febbraio di Pomeriggio Cinque, Barbara d’Urso ha voluto impiegare gli ultimi istanti per rivelare ai telespettatori di Canale 5 che proprio stanotte è venuto a mancare uno degli autori storici del suo programma. La conduttrice è apparsa visibilmente commossa, segno che c’era un legame importante con la persona che è venuta a mancare.

La Pupa e il Secchione, "Barbara D'Urso a pallettoni". Ascolti, dati clamorosi a Mediaset

“Volevo salutare insieme a voi un nostro amico - ha dichiarato la d’Urso - un autore che è stato per tanti anni nelle nostre trasmissioni e che da un po’ di tempo si era allontanato. Si chiama Gianni Tramontano, che stanotte ci ha lasciato”. Affranta per questa perdita, la conduttrice di Pomeriggio Cinque ha poi colto l’occasione per mandare un forte abbraccio alle persone che sono state al fianco dell’autore fino al suo ultimo respiro: “Voglio dare un grandissimo abbraccio alle sorelle e alla famiglia. Ciao Gianni, sarai sempre nel mio cuore”.

"Sesso occasionale", la fissa di Barbara D'Urso per Tananai: indiscrezioni clamorose su Carmelita

Nel corso della puntata di Pomeriggio Cinque non è mancata la parte dedicata al Grande Fratello Vip, reality che è ormai agli sgoccioli dopo quasi sei mesi: una delle protagoniste indiscusse è stata certamente Soleil Sorge, su cui però uno degli ospiti della d’Urso vuole vederci chiaro. Si tratta di Roberto Alessi, che non crede a quanto dichiara la ragazza, ovvero che fuori dalla casa ci sia un presunto fidanzato che la aspetta.

"Cose bruttissime contro di me": Pamela Prati denuncia Barbara D'Urso, un grosso caso in tribunale

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.