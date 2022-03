Gf Vip, Nathalie Caldonazzo: "Vogliono vedermi morire soffocata", la denuncia-choc in diretta tv

Francesco Fredella 01 marzo 2022 a

La frase di Nathalie Caldonazzo fa parlare tutti. Un vero e proprio choc che arriva in una delle tante puntate del Gf vip, il programma condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Per la Caldonazzo sono stati giorni molto difficili, forse troppo complessi perché si è isolata praticamente dalla maggior parte dei concorrenti del Gf vip. Nathaly ha ricevuto critiche feroci dalle sorelle Selassiè. “Mi vorrebbero vedere da sola in sauna morta soffocata…", dice. “Perché devo stare alla gogna? Non me ne capacito!”.

Poi s'arrabbia con Alessandro Basciano: “Calunnie su di me”. Insomma, sembra infuriata e va contro tutti. Quindi interviene Alfonso Signorini, che prende la parola parlando del video la showgirl avrebbe detto frasi a sfondo razziali. Ma a quanto pare Signorini avrebbe detto ai suoi di trovare queste (presunte) frasi, nulla di tutto ciò. “Non c’è mezzo filmato sui social perché non esiste…” ,ha raccontato. Ma Alessandro Basciano continua a sostenere che Nathaly Caldonazzo avrebbe detto certe cose. Il concorrente avrebbe in mano pure le prove. “Mi fanno pressione…Su di me calunnie vere e proprie… Non l’ho detto…Non posso sopportare questa cosa…”, dice ancora.

Ci pensa Sonia Bruganelli a difendere la Caldonazzo. “Le stanno facendo un muro pazzesco…”, racconta ancora. E poi fa notare che Lulù Selassié starebbe creando una vera e propria resistenza. “Perché dici ad Antonio di stare lontano da Nathaly?”, domanda la moglie di Bonolis. Accade di tutto in questi ultimi giorni. Tutti contro tutti, la casa è una polveriera. Mancano solo due settimane alla fine del Gf vip.

