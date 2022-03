Mattino 5, l'ospite sconvolge Federica Panicucci: "Mi ha dato una testata, naso fratturato". Orrore puro

01 marzo 2022 a

Una ragazza è stata aggredita e molestata nel suo ristorante da un cliente per "colpa" di un piatto sbagliato. "Ti ha dato una testata fratturandoti il naso. Io devo dirti che quello che hai vissuto è qualcosa di inimmaginabile…”, ha commentato Federica Panicucci, che si è collegata con la giovane a Mattino 5. La conduttrice si è mostrata davvero sconvolta per l'accaduto.

La Panicucci poi ha spiegato ai suoi telespettatori che i danni per la vittima non sono stati solo fisici: "E’ stata un’aggressione brutale e immotivata. Immaginiamo non solo il dolore fisico, ma anche il dolore morale perché uno non si aspetta una reazione simile". Poi ha aggiunto: "Speriamo nella giustizia”. All'inizio della puntata andata in onda questa mattina su Canale 5, inoltre, la conduttrice ha annunciato che nel corso della trasmissione avrebbe parlato con i suoi ospiti anche del GfVip, ma così non è stato. Infatti, per dare spazio all’intervento del premier Mario Draghi in Senato, il blocco dedicato al reality di Alfonso Signorini è saltato.

Qualche giorno fa, invece, la conduttrice ha parlato di un episodio spiacevole: l’incidente avuto in macchina tempo fa, quando si è vista piombare sul tettuccio dell’auto una grossa tegola. Fortunatamente la Panicucci è rimasta illesa, anche se lo spavento non è mancato. In quell’occasione il suo primo pensiero era andato ai figli: "È stato uno choc, solo dopo ho realizzato cosa avessi rischiato”.

