Uomini e Donne, dramma-Ursula in studio: "Cattivi, volgari, repressi". Il crollo della Dama

Francesco Fredella 01 marzo 2022 a

Uomini e Donne, uragano Ursula dopo critiche sull’aspetto: parole di fuoco. Ieri l’ex Dama è tornata in studio ospite con il suo Sossio, ma sui social ci sono stati solo commenti sui suoi possibili ritocchini Qualcuna l'ha soprannominata l'urgano Ursula (Bennardo), ma adesso sembra quasi “irriconoscibile” a Uomini e Donne. Facciamo un passo indietro per spiegarvi cosa è accaduto. Lei e Sossio Aruta tornano in studio per raccontare qualche dettaglio in più sulla loro storia d’amore. Non mancano alti e bassi durante questi quattro anni di relazione, tra l'altro - non dimentichiamolo - è nata anche una bellissima bimba (si chiama Bianca).

I due, come sanno bene i telespettatori, hanno vissuto un periodo di forte crisi, ma tutto è stato superato brillantemente. I fan sui socia, durante il loro ritorno a Uomini e donne, si sono concentrati sull’aspetto di Ursula oggi. E le critiche non sono mancate. "E' tutta rifatta”, ha scritto qualcuno sui socia. Poi, ancora: "Irriconoscibile”. La bellezza di Ursula è sempre stata ben evidente, ma non i followers hanno sicuramente esagerato.

E lei sui social ha reagito con un pugno di ferro. In pratica l'urgano "Ursula" si è abbattuta contro chi l'ha attaccata pesantemente". “Tu hai problemi come tanti come te! Pensate che un personaggio pubblico sia oggetto da giudicare! Che schifo e non vi vergognate neanche a metterci la faccia! Giudicare un aspetto fisico è umiliante, purtroppo la cattiveria esiste e siete voi”, ha scritto. E poi ha rimarcato: “Leoni da tastiera, cattivi, volgari, repressi, instabili, superficiali, meschini! Non vi dico di guardarvi allo specchio perché è dentro che fate schifo!”

