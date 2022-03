Otto e Mezzo, Marco Travaglio contro Matteo Salvini: "Gli ucraini hanno già i loro problemi, ci manca pure lui"

02 marzo 2022 a

Anche quando si parla di guerra in Ucraina, Otto e Mezzo tira in ballo Matteo Salvini. La domanda di Lilli Gruber nella puntata del programma di La7 in onda mercoledì 2 marzo arriva a Marco Travaglio. Il motivo? Il leader della Lega ha detto di essere al lavoro per organizzare una missione in Ucraina. "La settimana prossima, magari, il prossimo collegamento lo faremo in collegamento, non dalla Camera dei deputati, ma dal territorio in conflitto", sono state le parole pronunciate a Montecitorio presentando un sondaggio sull’opinione degli italiani sulla guerra.

E ancora: "Stiamo valutando la logistica: se ritenessimo che potesse servire lo faremmo, assumendoci anche i rischi. La prossima settimana è l’8 marzo, ricordarlo a Roma ha un senso, ricordandolo su un territorio di guerra ne avrebbe un altro. Prima voglio sentire l’ambasciata: le cose vanno fatte per aiutare non complicare".

Da qui il commento del direttore del Fatto Quotidiano, che non ha perso l'occasione per criticare: "Gli ucraini hanno già i loro problemi, non so cosa vada a farci, è una confusione per le sue fughe in avanti con Putin". Ma Salvini non è l'unico a finire nel mirino di Travaglio: "Anche Berlusconi che ora è diventato buono, basta ricordare che era il migliore amico di Putin". E di sottofondo si sente la conduttrice dargli ragione.

