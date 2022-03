Striscia la Notizia, tremenda gaffe su Rai1: “Non si sono accorti che l'inviata…”, dramma in diretta dall'Ucraina

03 marzo 2022 a

A Striscia la Notizia non è passato inosservato quanto accaduto nel corso della puntata di Unomattina di giovedì 3 marzo. La trasmissione condotta da Marco Frittella e Monica Giandotti ha provato a collegarsi con Stefania Battistini, inviata del Tg1 che si trova a Dnipro: non è però stato possibile darle la parola perché lei e il suo operatore venivano sottoposti a un controllo da parte dei militari ucraini proprio in quel momento.

Però né la regina né i conduttori si sono apparentemente accorti di quanto stava accadendo in diretta: si vede infatti l’inviata del Tg1 alzare la mani in alto ed essere invitata da un militare a seguirlo. Soltanto un’ora dopo, nel programma successivo Storie Italiane, la conduttrice Eleonora Daniele ha aggiornato i telespettatori di Rai1 su quanto accaduto a Unomattina. “Abbiamo visto la nostra collega uscire dall’inquadratura con le mani in alto - ha dichiarato la Daniele - si è trattato d un controllo dei militari ucraini. Stefania e il suo operatore stanno bene e sono liberi”.

“Se il mattino ha l’oro in bocca, Unomattina ha il prosciutto sugli occhi”, è stata la battuta di Gerry Scotti, che è tornato alla conduzione di Striscia la Notizia proprio all’inizio di questa settimana. Con lui, dietro al bancone è tornata Francesca Manzini.

