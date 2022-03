Verissimo, Giulia Bevilacqua in lacrime: "Chi deve fare i conti con uomini feroci"

Francesco Fredella 06 marzo 2022 a

Una puntata molto forte di Verissimo. Difficile trattenere le emozioni quando Silvia Toffanin, nel suo salottino su Canale 5, chiede di tornare indietro nei ricordi. E inizia un vero e proprio viaggio nel tempo: lo sa bene Giulia Bevilacqua, tra i protagonisti di Più forti del destino, nuova fiction di Canale 5, remake della serie francese Le Balzac de la chiarité.

Va in onda un filmato che ripercorre la sua vita e l'attrice piange. “Mi sono emozionata molto perché avete messo tante immagini di mio papà che non c’è più. La famiglia è la mia più grande forza. Scusate, non so perché mi emoziono”, dice. Si chiamava “Carlo” ed è molto difficile riuscire a mantenere la calma in questi momenti fino a quando Giulia Bevilacqua torna a parlare della serie tv che la vede impegnata. “Guardandola non vedi l’ora di sapere come va a finire”, puntualizza. La serie, lo ricordiamo, è ispirata a storie realmente accadute e quindi il donna, tra emancipazione femminile, maschilismo e società patriarcale, resta al centro della narrazione televisiva.

Giulia ha il ruolo di protagonista in Più forti del destino. E dice: “Arianna ha accanto un uomo violento”. Una storia simile a quella di tante altre donne costrette a fare i conti con uomini feroci. "L'uomo che ha accanto Arianna si permette di essere violento sia psicologicamente sia fisicamente”, dice ancora. La prima di quattro puntate è prevista per mercoledì 9 marzo in prima serata su Canale 5. Il Biscione, con questa serie tv, celebra le donne ed il loro coraggio in occasione dell'8 marzo. Una data che non si deve dimenticare. Mai.



