Domenica In, Mara Venier: "Devi smetterla di guardarmi lì". Come becca Tommaso Paradiso: imbarazzo in studio

Non poteva mancare un simpatico siparietto tra Mara Venier e Tommaso Paradiso. Quest’ultimo è stato ospite nel salotto di Domenica In per lanciare il suo nuovo lavoro, intitolato Space Cowboy. Il cantante si è lanciato nella carriera da solita nel 2019, spiazzando tutti gli addetti ai lavori e soprattutto i fan, dato che i The Giornalisti stavano riscuotendo enorme successo.

Dopo l’esibizione in diretta su Rai1, Paradiso si è fermato a chiacchierare con la Venier, a cui ha fatto diversi complimenti: “Sei molto bella e hai pure la caviglia fina”. La padrona di casa alla prima occasione gli ha restituito la battuta, mettendolo un po’ in imbarazzo: “Continui a guardarmi le gambe, ma io sono la zia…”. Sotto la folta barba il cantante è parso un po’ arrossire, con la Venier che ha colto nel segno.

Poi il discorso si è spostato su lavoro e sentimenti. Paradiso ha dedicato un pensiero alla madre: “Papà ha fatto l’atto ma poi non l’ho mai conosciuto. Mamma era molto severa, voleva studiassi pianoforte. Si programmò anche la data della nascita, mi voleva del Cancro perché credeva che così sarei stato molto artistico”. Forse non aveva tutti i torti, vedendo l’ottima carriera che sta facendo Paradiso in campo musicale.

