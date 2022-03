Domenica In, collegamento con l'inviato a Kiev? Una gaffe disastrosa: cosa appare sullo schermo, gelo in Rai

06 marzo 2022 a

Siamo a Domenica In, la trasmissione di Mara Venier in onda su Rai 1. E l'apertura del programma è il segno dei tempi che corrono: si parla di Ucraina, della guerra mossa da Vladimir Putin nel Paese. Insomma, zia Mara cambia copertina: dall'emergenza-Covid che teneva banco ormai da due drammatici anni, al dramma del conflitto che sta devastando l'Ucraina. Purtroppo, c'è sempre meno spazio per la leggerezza.

In studio per analizzare e raccontare il conflitto anche Giovanna Botteri e Monica Maggioni. Quest'ultima si è prestata a una serie di considerazioni sulla "fascinazione per l'uomo forte", un riferimento a Vladimir Putin e a chi negli anni, anche in Italia, lo ha sostenuto. Dunque un lungo capitolo in cui ci si interrogava sulle responsabilità del conflitto: tutta colpa dello "zar"? Oppure l'Europa e la Nato potevano fare qualcosa in più o agire diversamente? Domande che, un giorno, forse troveranno risposta.

Il popolo di Twitter, come sempre, seguiva e commentava la trasmissione sul social. E ai più attenti non è sfuggita una gaffe. Ad un certo punto ecco che ci si collega con Piergiorgio Giacovazzo, inviato della Rai a Kiev, la capitale ucraina sotto assedio. E per inciso, Kiev può essere scritto in due modi: così come riportato poche parole fa, oppure Kiiv, in ucraino. Peccato che in Rai non azzecchino né l'una né l'altra: così come potete vedere qui in calce, il sottopancia recitava "Kyev". Che imbarazzo...

