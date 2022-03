Domenica In, lo sfregio di Monica Maggioni alla destra italiana: "Vladimir Putin? In tutti questi anni..."

06 marzo 2022 a

Negli ultimi giorni, Monica Maggioni è chiacchieratissima: l'ex presidente della Rai è infatti un po' ovunque, prezzemolina televisiva. E per questo è finita anche nel mirino di Striscia la Notizia.

E così oggi, domenica 6 marzo, ecco che la ritroviamo anche a Domenica In, nel regno di Mara Venier, la trasmissione di Rai 1 che per la prima volta da tanto tempo a questa parte non apre parlando dell'emergenza coronavirus. Già, c'è in atto un'emergenza ben peggiore: la terrificante invasione dell'Ucraina scatenata da Vladimir Putin, il presidente di una Russia che sta facendo strage di civili.

Monica Maggioni, insomma, in studio per fare il punto sul conflitto, per un'analisi. La giornalista punta il dito contro Vladimir Putin, affermando che la guerra "è soltanto una sua responsabilità". Dunque, un discorso un poco peloso: "In questi anni ci siamo fatti affascinare dagli uomini forti al potere. E ora vediamo la differenza tra il potere nelle mani di pochi e la democrazia", afferma. Nessun riferimento esplicito, eppure non è difficile cogliere in queste parole un attacco alla destra, ai "sovranisti". Ma, così, è troppo facile: questo Vladimir Putin, questa versione dello zar, questo orrore, francamente fino a pochi giorni fa sembrava del tutto inimmaginabile. E nessuno, in Italia, si sarebbe mai fatto "affascinare" dall'uomo forte al potere che veste i panni del guerrafondaio sanguianrio.

