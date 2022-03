MasterChef in Romania, non vuole cucinare carne? Il gesto estremo di Alex: roba mai vista in tv

07 marzo 2022 a

a

a

L’edizione romena di MasterChef ha visto la squalifica di un concorrente vegano. L'uomo ha deciso di non prendere parte al Pressure test perché prevedeva la preparazione di un piatto a base di carne. Alex Lenghel, questo il nome del concorrente squalificato, è un personal trainer e fondatore di una linea di integratori, la Massive Vegan. E' un convinto vegetariano, ma questa sua filosofia però non gli ha impedito di partecipare alle selezioni.

Orrore senza precedenti a Masterchef: questo, in tavola. Sapete cosa state vedendo?

La settimana scorsa. Alex Lenghel si è ritrovato nel Pressure Test per dover replicare il piatto dello chef David Contant, ospite della puntata. Una piatto a base di manzo da realizzare in coppia per i concorrenti a rischio eliminazione. Il concorrente però ha fatto presente ai giudici che non avrebbe cucinato carne. I giudici lo hanno invitato a farlo, usando utensili per maneggiare il taglio di carne, ma non c'è stato verso.

Addio Alberto, terrificante lutto a Masterchef: la rovina economica e quella grande occasione, una vita pazzesca

“Nessuno ti dice di mangiarla, ma almeno cucinala. Se non vuoi toccarla, usa la forchetta”, ha detto uno dei giudici. “Il momento è arrivato: a un certo punto della mia vita ho scelto di seguire certi principi e ho deciso di non scendere più compromessi. Non sono qui per cucinare carne, non lo faccio: proprio per questo sono vegano”, ha replicato Lenghel. “Forse dimentichi dove sei : sei a MasterChef, sei qui per cucinare. Noi accogliamo i vegani a braccia aperte, ma dimentichi in quale contesto ti trovi”. Dopo la squalifica Alex Lenghel ha cercato di dare una propria spiegazione con un lungo post sul suo profilo Instagram.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.