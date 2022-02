MasterChef, Bruno Barbieri-terremoto: "Cracco e Bastianich? Devo dire che...", cos'è successo a telecamere spente

19 febbraio 2022 a

MasterChef Italia continua a essere il cooking show per eccellenza, nonostante il cambio radicale che c’è stato negli anni a livello di giuria. È rimasto solo Bruno Barbieri dello storico trio completato da Joe Bastianich e Carlo Cracco, ma i loro sostituti - Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli - sono subito diventati molto amati.

Tutti e tre sono stati ospiti di TvTalk per parlare del fenomeno MasterChef, ma non sono mancate alcune dichiarazioni di Barbieri che hanno avvalorato la tesi secondo cui i suoi rapporti con Bastianich e Cracco non fossero dei migliori. D’altronde l’attuale giudice non ha mai fatto mistero che fuori dal programma non ha mai frequentato nessuno dei due, mentre con Cannavacciulo e Locatelli sembra esserci una certa sintonia anche a telecamere spente. “Devo dire che questo secondo me è il trio migliore - ha dichiarato Barbieri - tre caratteri diversi, ma che giocano la stessa partita. Questa è la vera forza del programma oggi”.

Qualcuno in queste parole ci ha letto una stoccata agli ex giudici. Poi Barbieri ha risposto a chi gli chiedeva come mai fosse l’unico confermato in tutte le stagioni di MasterChef: “Non lo so, io ho raccontato la mia storia, quello che sono nella vita. Magari piace alle persone, alla produzione e mi hanno sempre confermato”.

