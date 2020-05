Masterchef Spagna nella bufera: "È una vergogna...". La concorrente serve un uccello crudo

06 maggio 2020 a

In Spagna è andato in onda uno degli episodi più particolari della storia di Masterchef. Una concorrente per ripicca nei confronti della giuria, ha servito un piatto con un uccello completamente crudo. Il volatile in questione, servito con una sorta di finto accompagnamento di verdure, era una faraona. Ovviamente la produzione, dopo lo sdegno di concorrenti e giuria, ha espulso per direttissima la concorrente.

Saray è assistente sociale a Cordoba, di origini gitane. Aveva raccontato ai provini, tra le lacrime, di non essere mai stata davvero accettata dai suoi fratelli per la sua transessualità, tanto da averle negato di vedere i suoi nipoti. E non è un volto del tutto sconosciuto al pubblico televisivo spagnolo. Ha infatti partecipato nel 2017, a 24 anni, alla terza edizione della versione spagnola di Matrimonio a Prima Vista: all'epoca non aveva ancora iniziato la sua transizione e si chiamava ancora Jesus Carrillo.

