Masterchef, un terrificante lutto: addio ad Alberto, dalla rovina economica a quella grande occasione

Francesco Fredella 25 gennaio 2021 a

a

a

E’ stato un concorrente indimenticabile durante la terza edizione di Masterchef Italia. Sul profilo ufficiale viene ricordato cosi: “È con grande dolore che salutiamo Alberto Naponi, aspirante chef della terza edizione di Masterchef Italia. Ciao Alberto”. Nel 2014 aveva partecipato come concorrente al reality di cucina più famoso della televisione. E’ andato via a 76 anni. Grazie a quel programma è stato amato dal pubblico salendo nella classifica in modo vertiginoso. Discendeva da una famiglia cremonese, proprietaria di uno dei biscottifici più importanti d’Italia. La sua vita è stata piena di alti e bassi: la sua famiglia era andata in rovina economica e lui si è adattato a fare mille lavori nei ristoranti. Ha inventato nuovi dolci, con ingredienti semplici. Poi la grande occasione: Masterchef. Il suo arrivo in tv è stata una vera e propria virata.

"Più di una sarta". Paolo Bonolis, anima straziata dal lutto di Avanti un altro: la verità sulla morte della signora Eliana

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.