Striscia la Notizia, green pass e QR code: una truffa micidiale, come possono rubarti tutto

Green pass, cosa ne sarà del certificato verde? Entro qualche settimana per certo sapremo qualcosa in più: il 31 marzo scade lo stato d'emergenza e, contestualmente, potrebbe anche decadere il certificato verde, o almeno alcune delle restrizioni che comporta. Per certo, il tema è all'ordine del giorno e crea non pochi grattacapi in maggioranza, spaccata sul tema. Roberto Speranza, ministro della Salute, è l'ultimo dei giapponesi: irremovibile nel voler mantenere lo strumento.

E del green pass se ne occupa anche Striscia la Notizia, nella puntata del tg satirico di Canale 5 di lunedì 7 marzo, condotta dalla rodata coppia composta da Francesca Manzini e Gerry Scotti. Ma il tg satirico ideato da Antonio Ricci si occupa del certificato da un particolare punto di vista: quello delle truffe.

Già, da che c'è il green pass tutti abbiamo preso confidenza con il cosiddetto QR code, la composizione grafica che ci identifica, quella che viene inquadrata dagli smartphone per intendersi. Della vicenda se ne occupa l'esperto informatico di Striscia, Marco Camisani Calzolari, che in un servizio ricorda come negli ultimi tempi si sono moltiplicate le occasioni in cui ci viene chiesto di inquadrare, appunto, un QR code col cellulare per accedere a link e servizi di ogni tipo. Bene, state molto attenti: virus e fregature potrebbero essere dietro l'angolo. E non solo quando si parla di green pass.

Green pass, QR code e truffe: il servizio di Striscia la Notizia

