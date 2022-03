Striscia la Notizia, Gerry Scotti prova a scaccolarsi col pollice: uno sconcertante fuorionda

06 marzo 2022 a

Un piccolo e simpaticissimo cortocircuito a Striscia la Notizia: nel mirino del tg satirico ci finisce proprio il conduttore, Gerry Scotti, che si trova dietro al bancone di Canale 5 insieme a Francesca Manzini. Già, perché nella puntata di sabato 5 marzo, ecco che a Striscia è stato proposto un servizio con fuorionda e strafalcioni commessi proprio da Scotti durante le registrazioni de Lo show dei record.

"Non ci sono fuorionda. Non ho fatto nessuna nefandezza", scherza Scotti. E la Manzini rincara: "Regia manda il filmato. Che goduria, che goduria...". Quindi, il filmato parte. Eccolo alle prese con l'ingresso in studio: non riesce a fare nemmeno quello. "Meno male che non faccio i film porno". "Ho un grosso repertorio di cazz***", lo si sente scherzare. Poi delle immagini imbarazzanti: eccolo mentre si scioglie la lingua, mentre danza e entre prova a infilarsi un pollice nel naso per scaccolarsi (impresa impossibile). E ancora, eccolo suonare piatti e bicchieri con due bacchettine.

"A me piace quando mi prendete per il cu***, scherza ancora il mitico Gerry Scotti. "Ecco, quella signora là... fuori". "Do le dimissioni e come fanno i politici le ritiro un secondo dopo". "Ok, allora la faccio così", e ancora un doppio dito nel naso. Poi, il gran finale: Gerry Scotti con doppia bacchetta infilata nel naso.

Striscia, i fuorionda di Gerry Scotti: qui il servizio

