Silvia Toffanin cede a Pier Silvio Berlusconi, l'ultimo ribaltone a Mediaset: indiscrezioni dai paini alti

Alla fine Pier Silvio Berlusconi è riuscito a convincere Silvia Toffanin, che continuerà ad andare in onda con Verissimo anche la domenica pomeriggio. Un’ottima notizia per Canale 5, che in questi mesi ha tratto giovamento dallo sdoppio del programma della Toffanin insieme allo spostamento di Amici dal sabato alla domenica.

Adesso verrà a mancare il traino del talent show di Maria De Filippi, ma Verissimo è un titolo che non ne ha davvero bisogno, avendo il suo zoccolo duro di pubblico fidelizzato. Inizialmente il doppio appuntamento settimanale doveva andare in onda fino a metà marzo. Ora che Amici è quasi pronto a passare alla fase del Serale, la domenica di Canale 5 rischia di rimanere scoperta: la Toffanin era pronta a tornare al suo unico appuntamento, ma nelle ultime ore ha cambiato idea.

A dare l’annuncio è stato Giancarlo Scheri, direttore di rete: “Grazie Silvia Toffanin! Canale 5 è lieta di annunciare che Verissimo proseguirà anche con l’appuntamento della domenica. Silvia ha accolto la richiesta della rete di continuare con la doppia puntata: avanti tutta”. Si vocifera che Pier Silvio in persona sia sceso in campo per convincerla: negli ultimi mesi la Toffanin si è esposta di più, conducendo anche Striscia la Notizia per un’intera settimana e con ottimi risultati.

