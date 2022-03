Oggi è un altro giorno, Serena Bortone e la strana frase sul suo futuro: Rai 1, la decisione è presa

09 marzo 2022 a

Il futuro di Oggi è un altro giorno, il programma condotto da Serena Bortone su Rai 1, sembrava in bilico. Invece, la conduttrice annuncia in una intervista a FQ Magazine che la trasmissione è stata confermata anche per la prossima stagione. "Ora vedremo cosa inventarci. Un po’ la realtà ci detta l’agenda. Un po’ dovremo sempre cambiare. È l’unica chiave”, ha spiegato la giornalista. Non ci sono dubbi dunque sul fatto che il talk sarà anche nel palinsesto 2022/2023.

Del resto gli ascolti, seppure non brillanti, sono comunque soddisfacenti. "Non ho mai pensato – ha detto Serena Bortone – 'adesso arrivo su Rai uno e faccio il 15 per cento', anche perché sapevo che il più alto share prima di me era il 12,5 per cento. Share che comunque abbiamo centrato come media della nostra prima stagione", ha sottolineato la conduttrice. Che nella fascia del primo pomeriggio deve vedersela con Maria De Filippi su Canale 5 con Uomini e donne.

"Abbiamo sperimentato come è normale in un format nuovo e originale, prodotto internamente in azienda, ma fin dall’inizio abbiamo capito che l’ascolto si andava via via consolidando. Abbiamo cominciato che eravamo al 10, dopo due settimane all’11. E così via. Vedevamo che il pubblico aumentava: lo scorso giugno l’ultima puntata ha fatto il 16,40 di share. Abbiamo capito che c’era un mare dove potevamo navigare”.

