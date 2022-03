Anna Tatangelo al posto di Maria De Filippi? Mediaset, indiscrezioni sul più clamoroso cambio in corsa

11 marzo 2022 a

Novità su Canale 5. Il pomeriggio della domenica cambia ancora. Con Amici, il programma di Maria De Filippi, che passa direttamente al serale, lo spazio potrebbe essere rimpiazzato da Anna Tatangelo. La cantante potrebbe tornare con Scene da un matrimonio 2. A rivelarlo un'indiscrezione diffusa da DavideMaggio.it, che aggiunge altri dettagli. La Tatangelo infatti potrebbe andare in onda sia sabato 19 marzo, a partire dalle 14.10, che domenica 20 marzo a partire dalle ore 14.30. Amici si sposta così al sabato sera.

Ma, è la precisazione, il doppio appuntamento sarà solo per le prime due puntate. Almeno al momento. I vertici infatti vogliono prima farsi un’idea se la soluzione sarà una scelta azzeccata o meno. D'altronde, nell’ultima stagione in onda il sabato pomeriggio, la Tatangelo ha raccolto in media 1.828.000 utenti, facendo registrare uno share del 13,32 per cento.

Bisogna poi pensare che il sabato c’è una concorrenza molto meno agguerrita rispetto alla domenica, quando invece c'è Domenica In di Mara Venier. Al momento è stato confermato il prolungamento di Verissimo almeno fino al 10 aprile e l'avvio de Lo show dei record, guidato da Gerry Scotti, che ha sostituito Paolo Bonolis e il suo Avanti un altro pure di sera.

