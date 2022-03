Oggi è un altro giorno, la gaffe di Serena Bortone con Aurora Ruffino: "Lei a 14 anni...", gelo in studio

11 marzo 2022 a

Aurora Ruffino è una delle giovani attrici lanciate dalle fiction di Rai1 che stanno riscuotendo ottimo successo di critica e di pubblico. Protagonista insieme a Lino Guanciale di “Noi”, la serie tv in onda ogni domenica sera, la Ruffino è stata ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. Dopo aver parlato della fiction, fornendo qualche piccola anticipazione, il discorso si è spostato sulla sua vita privata.

La giovane attrice ha infatti perso la madre quando aveva soltanto 5 anni: lei e i suoi fratelli sono cresciuti insieme ai nonni e alla zia. La Bortone le ha chiesto se avesse dei ricordi della madre, con la Ruffino che ha tagliato corto: “Ho dei ricordi nitidi, molto chiari e limpidi che però custodisco molto gelosamente. Sono cose che tengo per me segrete perché sono troppo preziose e non le condivido con nessuno”. Poi la conduttrice di Oggi è un altro giorno ha commesso una piccola gaffe con l’ospite: ripercorrendo la sua carriera, ha sottolineato che ha iniziato a recitare quando aveva appena 14 anni.

“In realtà no - è intervenuta la Ruffino - ho scoperto la recitazione a 19 anni. Su Wikipedia c’è scritto questo ma è un errore. Io fino ai 20 anni non ho avuto questo pensiero, a 19 anni mi sono iscritta in un corso di musical”. La Bortone allora ha chiosato con “dobbiamo aggiornare Wikipedia”.

