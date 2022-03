Striscia la notizia, Luciana Littizzetto e "la m***da". Fabio Fazio travolto dalle volgarità

12 marzo 2022 a

a

a

Secondo posto di diritto per Luciana Littizzetto nella classifica dei Nuovi mostri di Striscia la notizia. Nel meglio del peggio della settimana televisiva italiana spicca la gag della comica torinese a Che tempo che fa, domenica scorsa su Rai3, di fronte a un esterrefatto Fabio Fazio.

"Il pene congelato. Forse...". Luciana Littizzetto "intercettata", quello che vi era sfuggito: la frase oscena che fa sudare freddo Fazio | Video

Tra un monologo sulla guerra e un appello umanitario, Lucianina si concede un momento di leggerezza volgarotta, come da tradizione. La Littizzetto sfoggia le sue abilità da poliglotta, spiegando a Fazio e ai telespettatori a casa come si traduce "dov'è la toilette" in varie lingue. Si comincia dal francese: "Pardon mes ami, pour la cacca e la pipì?". Si prosegue con il tedesco: "Achtung achtung, bitte bitte. Zimmer mit latrinen fur mai piscatinen?". La risata di Fazio si fa sempre più incerta e tesa. "In inglese: Excuse me Sir, in this house where are you go for the squaraus?". Gran finale in spagnolo (o pseudo-tale): "A derecha o a esquerda, donde vado por la mi***da?".



Luciana Littizzetto e "la m***da": guarda il video di Striscia la Notizia



In studio, non si trattengono le risate. E Francesca Manzini, tornata a condurre in coppia con Gerry Scotti il tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci dopo la parentesi di Silvia Toffanin al debutto "in libera uscita" dal suo Verissimo, non può esimersi dal commento fuoricampo: "Lucianina voleva stupire e c'è riuscita. Ne è uscita una... popò di gag". Come darle torto.

Che tempo che fa, Luciana Littizzetto sconvolge Fazio: "La vag**a e il p**e". Ucraina, cosa va in onda | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.