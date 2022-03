Striscia la Notizia, Luciana Littizzetto: "Pene congelato, forse...". Fazio suda freddo, roba oscena a Che tempo che fa

05 marzo 2022 a

Luciana Littizzetto ha conquistato il sesto posto nella seguitissima rubrica di Striscia la Notizia, "I nuovi mostri". A entrare in classifica è stato il suo commento a una notizia di qualche giorno fa, quando erano ancora in corso i giochi olimpici invernali. In studio con Fabio Fazio a Che tempo che fa, la comica torinese ha parlato di un episodio piuttosto hot, per cui "Fazio ha iniziato a sudare", spiega Francesca Manzini nel servizio.

"Allora c'è una notizia di cui io non potevo fare a meno di parlare - ha spiegato la Littizzetto - riguarda un atleta finlandese alle Olimpiadi di Pechino, Remi Lindholm, che ha detto: 'Mi si è congelato il pene'". "Com'è che io non l'ho vista?", ha chiesto allora un Fazio piuttosto imbarazzato. E la comica: "Ma erano pieni i giornali, ci hanno fatto dei titoloni".

Qui "I nuovi mostri" di Striscia la Notizia

La Littizzetto poi ha continuato a fare battute: "Ma la domanda è: solo il Walter? O anche i marron? Ma sarà successo come ai ciclisti? Sai che i ciclisti quando sono in gara non è che si fermano se devono fare la pipì. Solo che se la fanno a meno 15 gradi, diventa frozen. Oppure l'altra possibilità è che gli scappava e si è gelata direttamente lì".

