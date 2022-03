Belve, Roberta Bruzzone sconvolge la Fagnani: "Rapporto sadomaso al Carnevale di Venezia". La donna che l'ha corteggiata

12 marzo 2022 a

Una Roberta Bruzzone "scandalosa" e senza tabù a Belve. Intervistata da Francesca Fagnani su Rai2, la più famosa criminologa della tv, diventata famosissima per avere commentato i più celebri fatti di cronaca nera a Porta a porta da Bruno Vespa, e poi nei talk di Mediaset e La7, accetta di svelare le esperienze più private e intime, comprese quelle piccanti. Ad esempio, il corteggiamento ricevuto da molte donne. Una in particolare, ha spiegato la Bruzzone, le ha proposto di portarla a Venezia per il Carnevale e approfittare del clima "in maschera" per avere con lei una bollente esperienza Bdsm (per i meno avvezzi al lessico sessuale, l'acronimo sta per "Bondage e Disciplina, Dominazione e Sottomissione, Sadismo e Masochismo: una perversione estrema, a cavallo tra erotismo e violenza "conrollata").

Spudorata e divertita, la Bruzzone si cala perfettamente nel clima di Belve e non nasconde anche dei dettagli crudi. La Fagnani le chiede se sia capitato anche a lei di rimanere vittima di un manipolatore affettivo. "Sì, sono scivolata in un periodo di dipendenza affettiva, nonostante avessi reagito mi sono trasformata in uno zombie", confida la criminologa, che poi spiega perché non ha avuto figli: "Non li ho voluti per egoismo, ma non sarei stata una buona madre".

L'intervista è poi inevitabilmente scivolata anche sugli aspetti più cruenti della sua delicatissima professione, ma sempre in tono divertito e auto-ironico.Ad esempio, la Bruzzone ha rivelato di conoscere tutti i segreti per occultare un cadavere o compiere un delitto perfetto (dopo anni di esperienza sul campo, forse, era inevitabile), della sua passione per la motocicletta (ha messo anche all'asta per beneficenza un giro insieme a lei per i fan ("Non abbracciati - ha specificato -, ognuno sulla sua moto") e per la tv ("Non ci rinuncerei"). Negativo invece il giudizio sui reality show: la Bruzzone non parteciperebbe mai all'Isola dei famosi, temendo il regime di privazione che la porterebbe a un pericoloso calo di zuccheri. "Andrei fuori di testa".

