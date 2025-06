Belve Crime, rissa Bossetti-Fagnani: "Assurdo", "Banale"

Francesca Fagnani di nuovo in tv il martedì sera su Rai 2, questa volta a Belve Crime, spin off a sfondo giudiziario del programma da lei condotto. Ospite Massimo Bossetti, condannato all'ergastolo per l'omicidio di Yara Gambirasio. Tra le prove che lo hanno incastrato, il Dna rinvenuto sul corpo della giovane vittima. "Le analisi sono state fatte più volte ed è sempre emerso il suo Dna, sugli slip e sui leggings di Yara", tuona la conduttrice mentre l'ospite non attende a replicare: "È tutto assurdo, anomalo e incompreso".

Ma Fagnani non ci sta e lo incalza: "Non per la scienza, capisce? Non per la scienza né per la legge". "Il Dna nucleare, cosa evidenzia?", chiede Bossetti. "Il Dna nucleare evidenzia in modo univoco l'identità di una persona", replica Fagnani. "Il Dna nucleare che normalmente si dovrebbe disperdere a poche settimane, invece era ancora presente", dice ancora una volta Bossetti. "E neanche poco", rincara la dose la giornalista.