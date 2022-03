Striscia la Notizia, Rajae sul Monte Bianco: i francesi ce lo rubano, confine italiano invaso

15 marzo 2022 a

Da più di due secoli Italia e Francia si contendono l'appartenenza della vetta del Monte Bianco. Rajae Bezzaz, di Striscia la Notizia in onda su Canale 5, cerca di fare chiarezza ripercorrendo le tappe storiche e geopolitiche della questione. L'inviata ha scoperto che i francesi "rivendicano" una parte del crinale delle Alpi, rifacendosi a un trattato vecchio di tre secoli. Gli italiani fanno riferimento a un altro trattato che invaliderebbe quello dei cugini. E gli stessi francesi dicono di "aver perso" questo documento.

Per l'Italia il confine con la Francia passa sul crinale. Per i nostri cugini, che non per nulla si chiamano cugini d'Oltralpe, il confine passa sul Monte Bianco di Courmayeur. In pratica ritengono che il Monte Bianco sia interamente nel proprio territorio. Fanno riferimento, come già accennato, a un trattato del 1700 quello di Cherasco, che poneva il confine al di qua delle Alpi in modo da essere avvantaggiati in caso di una guerra. Infatti, per i francesi, in caso di conflitto, sarebbe stato molto utile avere già avamposti al di qua del crinale, il punto più difficile da conquistare.

L’Italia infatti fa riferimento al Trattato fra Regno di Sardegna e Impero francese (Torino, 24 marzo 1860) e alla Convenzione di delimitazione tra Sardegna e Francia (Torino, 7 marzo 1861) in esecuzione dello stesso trattato. La Francia a uno più vecchio, un armistizio, quello di Cherasco del 1796, siglato dopo la prima campagna Napoleonica in Italia.

