Striscia la Notizia, "vita rovinata": lo sputo all'inviata Rajae? Un terribile danno collaterale

Troppo poco si è parlato di quanto accaduto a Rajae Bezzaz, l’inviata di Striscia la Notizia aggredita da Marco Mattei, “l’importatore” di automobili che incassa cospicui anticipi e poi sparisce. L’uomo si è reso autore di un gesto folle e deplorevole: ha aggredito l’inviata e le ha anche sputato in faccia. In attesa che la giustizia faccia il suo corso, l’attenzione di Rajae è stata attirata da un “danno collaterale”.

“Dopo la disavventura con Marco Mattei - ha dichiarato l’inviata di Striscia la Notizia - in tantissimi avete scritto alla nostra redazione. Ha attirato la nostra attenzione una persona in particolare, che dice che gli abbiamo rovinato la vita”. Il caso ha infatti voluto che ci sia un altro Marco Mattei a Roma che lavora nel campo delle macchine, avendo un’autofficina. “Da quando è andato in onda il vostro servizio ricevo minacce, insulti, chiamate notturne. Vi prego, aiutatemi”, è stato l’appello dell’omonimo dello “sputatore”.

Allora Rajae lo ha raggiunto per mettere fine a questa ingiustizia: “Basta telefonate e recensioni negative all’autofficina del signor Mattei, che è una persona onesta e lavora. Speriamo che questa piccola pubblicità possa ripagare del disagio”. “Preferivo non averla - ha risposto l’uomo - perché i miei figli a volte rispondono a telefono e stanno sentendo delle cose terribili”.

