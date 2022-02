Striscia la Notizia, la vergogna per lo sputo all'inviata Rajae: "Per Greta sì, ma per lei...", chi finisce nel mirino

21 febbraio 2022 a

Dopo la violenta e vile aggressione subita dall’inviata Rajae Bezzaz da parte di Marco Mattei, l’“importatore” di automobili che incassa cospicui anticipi e poi sparisce, sui social di Striscia la notizia e su quelli dell’inviata del Tg satirico sono arrivati tantissimi messaggi di sostegno e di sdegno.

Ma all’indignazione social, però, non ha fatto eco la stampa nazionale che non ha voluto trattare la violenza sessista come aveva fatto, per esempio, "per l’altrettanto grave caso della giornalista sportiva Greta Beccaglia, palpeggiata in diretta al termine di una partita. Non sarà che la stampa italiana utilizzi due pesi e due misure per una violenza su una donna?", si chiede il tg satirico diretto da Antonio Ricci. Il servizio completo andrà in onda questa sera, lunedì 21 febbraio, a Striscia la notizia su Canale 5 alle 20.35.

