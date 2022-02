Striscia la Notizia, orrore contro Rajae Bezzaz: "Mi fai male, aiuto, basta". Prima gli sputi poi l'aggressione

19 febbraio 2022 a

Orrore a Striscia la Notizia. Nella puntata di venerdì 18 febbraio il tg satirico di Canale 5 manda in onda le immagini dell'aggressione subita dall'inviata Rajae Bezzaz da parte di Marco Mattei, l'"importatore" di automobili che incassa cospicui anticipi e poi sparisce. Nonostante i vari servizi e le denunce, Mattei e suo figlio continuano a "operare" nel settore cambiando più volte nome e sede.

"Buongiorno, è da tanto che non ci vediamo. Sono quindici anni che le sue auto hanno la stessa caratteristica: sono fantasma e spariscono". "Fanc***", replica l'uomo che continua a camminare mentre l'inviata tenta di rivolgergli le domande. E ancora: "Se ti levi dai cogl***". A quel punto Rajae tenta di strappargli una promessa: "Deve dire che smetterà di fare tutto questo". Ma niente, Mattei non ci pensa proprio: "Io non faccio promesse", commenta. Finita qui? Neanche per sogno.

Ecco che infatti l'uomo scatena tutta la sua rabbia, prima prendendo e distruggendo il microfono, poi inizia con gli spintoni. Una vera e propria aggressione, tanto che l'inviata inizia a urlare: "Mi fa male, non mi tocchi. Lei è una delle persone più assurde che io abbia mai visto". E infatti Mattei non contento sputa addosso a Rajae e inizia a inveire contro le telecamere.

Qui l'intero servizio di Striscia la Notizia

