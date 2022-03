Volodymyr Zelensky a La7, l'esclusiva clamorosa di Cairo: presto, il presidente ucraino....

18 marzo 2022 a

Volodymyr Zelensky sbarcherà presto in prima serata su La7. L’emittente di Urbano Cairo ha infatti acquisito i diritti in esclusiva per l’Italia di Servant of the People”, la serie tv con protagonista l’attuale presidente dell’Ucraina, che all’epoca era considerato uno degli attori comici e satirici più apprezzati e influenti nel suo Paese. Ormai tutti sanno che, proprio grazie al successo di quella serie tv, Zelensky è poi diventato presidente per davvero.

Sull’onda dell’enorme successo riscosso in qualità di attore, Zelensky nel 2019 si è candidato per le elezioni presidenziali, stravincendo il ballottaggio: pur non avendo alcuna esperienza come politico, il ruolo interpretato nella serie tv, la sua popolarità e soprattutto le sue posizioni anti-corruzione lo hanno fatto balzare subito in testa ai sondaggi, ma nessuno si aspettava che potesse essere eletto con il 73% dei consensi. Partito come populista, è presto diventato europeista e ha portato avanti diversi progetti per porre un freno alla corruzione nel sistema ucraino.

Prodotta da Kvartal 95 e trasmessa in Ucraina dal 2015 al 2019, la serie tv con Zelensky protagonista nei panni del “servitore del popolo” è stata un successo clamoroso: interpretando un comune cittadino, un insegnante di storia al licelo, Zelensky diventa presidente in maniera inaspettata dopo la diffusione di un video in cui denuncia la corruzione in Ucraina. Adesso La7 si prepara a mandare in onda la serie tornata di forte attualità.

