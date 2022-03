Serena Bortone? "Covid e due vaccini", ma di nuovo positiva: il calvario, conduce da casa con la febbre

21 marzo 2022 a

"Ho un po’ di febbre": Serena Bortone ha fatto sapere di essere di nuovo positiva al Covid. Ecco perché ha condotto da casa la puntata di Oggi è un altro giorno in onda questo pomeriggio su Rai 1. "Ho fatto i tamponcini rapidi e risulto leggermente positiva e sto aspettando che arrivi qualcuno a farmi il tampone e nel frattempo resto a casa perché ho una positività", ha spiegato la conduttrice in collegamento col programma.

La Bortone poi ha voluto smorzare un po' i toni facendo una battuta: "Io ho già fatto il Covid a gennaio scorso, ho fatto due vaccini ed è andata così, non ci vogliamo far mancare proprio nulla”. Ad aiutarla con le interviste agli ospiti in studio c'era Pino Strabioli e tutti gli altri suoi affetti stabili. Dopo il bizzarro inizio di puntata, la conduttrice ha dato il benvenuto a uno dei suoi ospiti, Michele Zarrillo.

Il cantautore ha concesso una lunga intervista alla Bortone. Un colloquio che è andato avanti in maniera liscia e scorrevole nonostante la conduzione in collegamento. Zangrillo, però, si è detto dispiaciuto di non poter avere la conduttrice in studio. Uguale lei, che ha sottolineato il suo immenso dispiacere per non essere lì con lui.

