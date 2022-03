Ciao Darwin, paralizzato dopo l'incidente? Terremoto a Mediaset: chi finisce a processo, i nomi

Francesco Fredella 21 marzo 2022 a

a

a

Un gioco televisivo che si è trasformato in tragedia. Parliamo di Ciao Darwin, lo storico programma di Paolo Bonolis, che ha dovuto fare i conti con Gabriele Marchetti, vittima di un incidente improvviso durante una sfida dalla quale è uscito completamente paralizzato. Tutto risale al 17 aprile del 2019, Gabriele Marchetti aveva 56 anni.

La pupa e il secchione, Barbara D'Urso e il miracolo in prima serata su Italia 1

Il gioco che ha scritto terribilmente il suo destino è il Genodrome: l'uomo era scivolato su uno dei rulli perdendo l'equilibrio. Come fa sapere Dagospia: "Da quel giorno non può più muovere braccia, gambe e tutto quanto il corpo. Ora, però, si apre un nuovo capitolo di questa vicenda: la Procura di Roma ha disposto la citazione diretta a giudizio per quattro imputati, tra i quali due dirigenti di Reti televisive italiane, società di Mediaset e produttrice del programma. Il processo inizierà il 20 aprile". Secondo l'accusa, il reato sarebbe di lesioni colpose gravissime. "Secondo il procuratore aggiunto Giovanni Conzo e il pubblico ministero Alessia Miele, titolari del fascicolo, i quattro avrebbero agito con «imprudenza, imperizia e negligenza», senza osservare le norme in materia di sicurezza e, soprattutto, senza avvisare il concorrente dei rischi che avrebbe potuto correre. Sotto accusa ci sono Sandro Costa e Massimo Porta, di Rti spa, Massimiliano Martinelli, della Maxima, società produttrice dell'attrezzatura, e Giuliana Giovannotti, della Sdl 2005, incaricata della selezione, formazione e informazione dei concorrenti", fa sapere ancora Dagospia.

La pupa e il secchione, rovinoso incidente in diretta: "Spostatevi, spostatevi!". D'Urso nel panico, cosa trova per terra

La ricostruzione dell'incidente. Tutto è avvenuto durante la prova dei rulli: l'uomo ha perso l'equilibrio saltando da un cilindro all'altro. Poi ha sbattuto la testa sul pavimento. Secondo quello che è emerso dalle indagini, la vasca conteneva acqua "con profondità di appena 1,09 metri": sarebbe stata troppo poca per scongiurare ripercussioni negative come quelle avvenute. Marchetti, dopo la caduta, ha subito un "trauma cranico con contraccolpo del rachide cervicale" (come si legge negli atti). Una malattia incurabile: tetraplegia con paralisi totale degli arti superiori e inferiori.

La pupa e il secchione, subito rissa tra Soleil e Mila Suarez: "Forse ti rode", dettagli molto intimi (a letto)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.