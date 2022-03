CartaBianca, Bianca Berlinguer sostituita: giovane e bravissima, il volto nuovo Mediaset che sbarca a Rai3

Francesco Fredella 22 marzo 2022 a

Roberta Rei trasloca: da Le Iene arriva a Rai3. A quanto pare sarà proprio lei a prendere il posto di Bianca Berlinguer nel corso della prossima estate, ormai alle porte. L'indiscrezione arriva direttamente da Tvblog, che riesce a recuperare voci dagli insider. La Rai, infatti, continua a puntare su un programma di informazione anche durante l'estate sul terzo canale. “Roberta Rei si sta preparando ad approdare su Rai3 con un nuovo programma che terrà accesi i riflettori dell’attualità del martedì sera…”, si legge su Tvblog.

Nessuno spazio libero lasciato d'estate: l'informazione deve proseguire, assolutamente. E cosa ne sarà, poi, dopo l'estate di Roberta Rei? Tornerà a Mediaset? Molto probabilmente sì, visto che potrebbe essere una sola parentesi televisiva di pochi mesi. Per molti conduttori la parola ferie non esiste nel vocabolario: l'estate, infatti, si sperimentano nuovi programmi. La grammatica televisiva non permette nessuno stop.

Sempre secondo Tvblog, la giovane iena verrà affiancata da una vecchia conoscenza di Rai3, Giorgio Zanchini. Per loro si prospetta un'estate caldissima. E il rebus resta uno: dopo l'estate tornerà Bianca Berlinguer con il suo Cartabianca? La risposta, condizionale d'obbligo, dovrebbe essere positiva. Si tratta di una grande personalità del giornalismo italiano. Infatti, la Berlinguer - ora più che mai - resta uno dei personaggi di spicco del giornalismo italiano. Il suo Cartabianca sta andando benissimo anche dal punto di vista degli ascolti televisivi, che arrivano sempre sulle scrivanie dei direttori generali. Lo share, con le sue rigidi regole, tiene banco nella logica degli ascolti.







