Bianca Berlinguer, clamoroso "no": il gran rifiuto che fa saltare i piani dei vertici Rai. E ora...

Indiscrezioni pesantissime dai piani alti della Rai. Secondo quanto rivela Marco Antonellis su Il Giornale d'Italia, Viale Mazzini deve fare i conti con un nuovo secco "no". Quello di Bianca Berlinguer, che avrebbe rifiutato l'offerta di condurre la striscia serale, da tempo al centro di cronache e indiscrezioni in Rai.

Dunque, dopo Lucia Annunziata, passo indietro anche per la conduttrice di CartaBianca, che preferisce misurarsi con il suo talk-show del martedì sera in prima serata sulla terza rete.

Ardua, difficilissima, la sfida con Lilli Gruber su La7 con Otto e Mezzo e Barbara Palombelli su Rete 4 con Stasera Italia. Quella fascia è già affollatissima. Resta dunque una posizione aperta, poiché l'ad, Carlo Fuortes, vuole quella striscia informativa per competere con le altre emittenti. Chi la condurrà? Ora, tra i nomi in lizza, ci sarebbe quello di Giorgio Zanchini, accostato anche a un possibile nuovo talk estivo. Un talk che sarebbe un'ottima prova generale in vista dell'eventuale striscia che nessuno, o quasi, sembra volere.

