Striscia la Notizia, "Che figura". Bianca Berlinguer attonita: l'esperimento sulle scorie? Occhio a cosa accade

Piccola gaffe a CartaBianca. A non perdonare lo scivolone del programma di Rai 3 è Striscia la Notizia. Il tg satirico di Canale 5 manda infatti in onda l'esperimento non riuscito di Valerio Rossi Albertini. Peccato però che il fisico non sia riuscito nel suo intento. Ossia mostrare cosa accadrebbe se si verificasse un danneggiamento a un deposito di scorie nucleari. "Vi dimostro - spiega a Bianca Berlinguer - cosa succede".

Poi usa un colorante per mostrare l'effetto delle scorie. "Le scorie essendo radioattive si surriscaldano, lo mostro con questo colorante rosso che rappresenta il calore che esce dalle barre di combustibile". "Fin qui - avverte Gerry Scotti - tutto chiaro".

Poi però qualcosa non va come deve andare: "Io ho anche simulato un sistema di raffreddamento - prosegue il fisico -. Ora lo attivo e potete vedere che l'acqua viene prelevata". Successivamente Albertini riempie il suo contenitore con dell'acqua nuova da sopra: "Vedete che ora sta diventando rosata?". In realtà no, tanto che Scotti commenta prima di mandare in onda Emilio Fede e il suo "che figura di me**": "Ma quando mai? Forse un rosato se l'è fatto Valerio prima di andare in onda e la Bianchina è rimasta lì ferma".

Qui l'esperimento non riuscito di Valerio Rossi Albertinia a CartaBianca e mandato in onda da Striscia la Notizia

