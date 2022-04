Le Iene demoliscono Soleil Sorge: "Truffa da 5 milioni e sequestro di persona", una clamorosa bomba

02 aprile 2022 a

Soleil Sorge avrebbe truffato molte persone per circa 5 milioni di euro. Una cifra enorme, guadagnata illegalmente tramite la promozione di cryptovalute truffaldine. Il caso è esploso sui social, dove Soleil è un personaggio molto in vista, essendo reduce da un’edizione del Grande Fratello Vip molto intensa e ricoprendo attualmente il ruolo di opinionista a La Pupa e il Secchione Show.

È bene precisare subito che non è stato commesso alcun reato: sebbene la notizia abbia fatto scalpore sul web, poi è arrivata una Instagram story da parte della diretta interessata che ha messo tutti al corrente del fatto che si sia trattato soltanto di uno scherzo de Le Iene. Precisazione resa necessaria dato che il caso stava già montando sui social: l’influencer italo-americana è stata quindi vittima di Nicolò De Devitiis, ormai maestro in questo tipo di servizi che tanto piacciono al pubblico de Le Iene e a quello dei social in generale.

Non è stato annunciato quando tale scherzo verrà mandato in onda su Italia1, ma c’è molta curiosità tra i fan di Soleil Sorge perché da ciò che ha dichiarato lei pare che si sia trattato di una vicenda piuttosto pesante, che l’ha fatta preoccupare molto. “Game over cicci, siete proprio delle Iene - ha commentato l’influencer, ancora scossa per lo scherzo - adesso sto molto meglio, ero giusto un po’ agitatella, stavo per sequestrare una persona, per aggredirlo o chiamare i servizi segreti”.

