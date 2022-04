Pomeriggio 5, Barbara D'Urso: "Mi avete fatto saltare?". Clamoroso fuorionda, fucilata ai piani alti Mediaset

12 aprile 2022 a

a

a

Cosa succede a Barbara d’Urso? Fuoriprogramma in diretta, che diventa subito virale. Caos con il promo di Pomeriggio 5, che è saltato. La conduttrice annuncia al pubblico gli argomenti della puntata del giorno, una sorta di anteprima. La conduttrice è pronta davanti alla telecamera, come sempre. Aspetta poco prima delle 17, il momento di parlare al pubblico. Ma il promo dov’è finito?

"Mara Venier trasloca", che fine fa Domenica In: terremoto (senza precedenti) nei palinsesti di Rai1

Durante una pausa pubblicitaria della soap turca che va in onda – Brave and Beautiful – arriva il fuorionda di Barbara d’Urso, che abbastanza nervosa e per questo motivo la scena diventa virale in Rete. La d’Urso si rivolge probabilmente a un regista o ad un cameramen.

Luca Salatino, ormone impazzito dalla De Filippi: "Forte attrazione fisica". E poi...

Poi arriva una sua spiegazione sui social: “Come al solito mi sono messa davanti alla telecamera alle 17.01 pronta per fare il promo alle 17.13. Stavo così e aspettavo, aspettavo, aspettavo… Nessuno mi diceva niente, chiedevo, chiedevo. Dico va beh, sono su Scherzi a Parte, è impossibile. E alla fine non sono entrata nelle vostre case”. Il promo salta, forse per qualche problema tecnico. Ma lei, che nell’ultimo anno ha dovuto fare i conti con drastici tagli e una linea editoriale da seguire alla lettera per epurare il suo Pomeriggio 5, inconsapevolmente pronuncia una frase che fa discutere solo perché si tratta di un fuorionda. Gustoso. Eppure, solo la scorsa settimana il suo Pomeriggio 5 ha portato a casa il 17% di share. Mica poco. Un risultato sicuramente sorprendente per la regina di Cologno monzese.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.